“Te smal voor een auto, dus is het een fietspad?”: klacht tegen fietssuggestiestroken in Oud-Heverlee

De gemeenteraad van Oud-Heverlee kreeg zopas het dossier voorgeschoteld over de veelbesproken fietssuggestiestroken in enkele straten. Probleem is dat er in erg smalle straten maar weinig ruimte overblijft tussen de markeringen en zelfs te weinig om een auto te laten passeren. Er volgde dan ook een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) want het verkeersreglement bepaalt dat in zo’n geval de ruimte tussen twee streepjeslijnen een fietspad is, midden in de straat dan wel. Hoewel er weinig verwarring mogelijk is door de signalisatie moet de gemeente Oud-Heverlee het reglement volgen en wordt de verkeerssituatie aangepast. Dat is onder meer het geval in de Roodsestraat en in een gedeelte van de Oude Nethensebaan. De markeringen verdwijnen en er zullen tussen de fietsicoontjes pijltjes -zogenaamde sergeantjes- worden aangebracht. N-VA pleit er ondertussen voor enkel in brede straten fietssuggestiestroken te gebruiken.