Taxi en bromfietser betrokken bij ongeval aan Diestsepoort, met ‘dank’ aan fout geparkeerde bus

Leuven Pand van café Allee op Oude Markt is verkocht en dat kost de nieuwe eigenaar een aardige duit…

Na het overlijden van cafébaas Luc Vanbutsele (67) lag het in de lijn der verwachting dat het pand van café Allee in Leuven verkocht zou worden aan een nieuwe eigenaar. Zopas werd dat scenario realiteit, al is voorlopig niet geweten wie behoorlijk diep in de portefeuille heeft getast om de legendarische zaak in handen te krijgen. Voor de huidige uitbaters van café Allee -Jorge Piot en Hanne Winters- heeft de verkoop voorlopig geen gevolgen want hun huurcontract is nog lang niet afgelopen.

2 juni