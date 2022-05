Tablet en laptop gestolen uit appartement

Leuven Inbreker gaat aan de haal met cash en electroni­ca

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in een appartement op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo. Terwijl de bewoners afwezig waren klom een inbreker naar het terras op de eerste verdieping en gebruikte daar een stoel om op het dak te klimmen.

1 mei