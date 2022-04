Supportersbeleving vergroten door enthousiasme te meten met Fitbit: innovatiegroep Raccoons organiseren hackathon in stadion OHL

Een hackathon is een evenement waarin teams een etmaal lang nadenken over oplossingen voor een welomlijnd probleem. Dat brengt naar goede gewoonte een rijkdom aan ideeën op. Het was aan een jury om uit te maken welke Raccoons met het beste idee op de proppen kwamen. Op een verdienstelijke vierde plek kwam het idee van de Kingcoin, een speciaal voor OHL ontwikkelde cryptomunt waar supporters spijs en drank mee kunnen bekostigen. Het brons was voor de Penalty Power Analyse. Een artificiële intelligentie of A.I. analyseert de traptechniek van supporters, en vergelijkt die met spelers van OHL. Dat leidt tot een heuse supportersrangschikking. Zilver was voor het VR-abonnement. Supporters kunnen door betaling van een abonnement de hoogtepunten van een wedstrijd in VR beleven, vanuit de tribune, of vanop het veld.