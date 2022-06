Succesvolle evacuatieoefening voor Oud-Heverlee Leuven aan het King Power at Den Dreef Stadion

“Alles is heel goed verlopen”, vervolgt Luc. “Een 80-tal supporters zijn vrijwillig komen opdagen en we zijn hen heel dankbaar voor de hulp. Een hele prestatie met de temperaturen van zaterdag. Ze wisten perfect wat ze moesten doen en alle hulpdiensten hebben snel en efficiënt gereageerd op de verschillende scenario’s. De samenwerking tussen hen verliep heel vlot, we hebben dan ook al heel wat ervaring in onze rangen, en ik kan alleen maar trots zijn als veiligheidsverantwoordelijke op de rampoefening van zaterdag. Veiligheid is en blijft prioriteit voor onze club. Volgende maand organiseren we onze fandag en daarop worden ongeveer 8000 bezoekers verwacht. Oefeningen als deze maken nog eens duidelijk dat voorbereid zijn op alle mogelijke scenario’s in verband met veiligheid en preventie en klaar zijn om de fandag zo goed mogelijk te laten verlopen.”