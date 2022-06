Subsidie van 1,4 miljoen euro geeft boost aan digitale transformatie: “Leuvenaars snel, simpel en duidelijk helpen”

Klantencontactcentrum

Om die ambities kracht bij te zetten, lanceerde Leuven het project ‘Dienstverlening via Integratie Naadloos Aanbieden’. De Vlaamse overheid kent dat project nu een ondersteuning toe van bijna 1,4 miljoen euro. “Deze subsidie zal de digitalisering van de dienstverlening versneld mogelijk maken”, aldus Van Oppens. “Een belangrijk onderdeel van dit project is de oprichting van een klantencontactcentrum. De stad vernieuwt en verbetert eveneens het registratiesysteem voor vragen en meldingen voor een betere opvolging. Leuven zal ook deelnemen aan het project ‘Burgerloket’. Dat is een project dat de stad Mechelen indiende. De focus zijn een aantal producten van de dienst burgerzaken zoals de procedures rond verkiezingen, identiteitskaarten, huwelijken en reispassen. Tenslotte ontving Leuven nog bijkomende subsidies om samen met andere Vlaamse gemeenten en Digitaal Vlaanderen het project ‘Digitale aangifte van overlijden’ uit te werken. Sowieso blijven we er met ‘Iedereen digitaal@Leuven’ op inzetten dat niemand achter blijft in de digitale transformatie. Burgers zullen voor alles ook altijd naar het stadskantoor kunnen blijven komen.”