Styliste Lien Degol zet je op weg voor de perfecte feestoutfit tijdens Fiere Margriet@HAL5

“Op een historische locatie brengen Lions Club Leuven Fiere Margriet en LEO Club Leuven leuke shops uit Leuven en de bredere regio samen op één plek die je in feeststemming zal brengen. We willen de mensen inspireren voor het ideale (kerst)cadeau. In het aanbod onder meer mode, beauty, deco, boeken, bloemen & planten en design”, vertelt Mia Van den Broeck, vicevoorzitter van Lions Club Leuven Fiere Margriet. “Leuk om weten is dat styliste Lien Degol bezoekers zal bijstaan om een feestelijke outfit perfect af te werken of bij te sturen met de juist uitgekozen accessoires. Alle opbrengsten gaan volledig naar sociale projecten waaronder Adem, Kinderwerking Fabota (Buurtwerk ‘t Lampeke vzw), Polly’s en Ranch for Special Kids. Iedereen welkom op zondag 27 november vanaf 11 uur in Hal 5 aan de Diestsesteenweg 104 in Kessel-Lo. Meer info: www.hal5.be en lionsleuvenfm.be