Studio STUK bereikte al meer dan 8.000 bezoekers in legendarische Manhattan: “We eindigen met een energiek slotfeest”

Onder de noemer Studio STUK werd de Manhattan gedurende zeven weken de culturele hotspot van Leuven met een live programma met dansvoorstellingen, concerten, dj-sets, festivalavonden en videokunst. Heel wat partners zoals bijvoorbeeld Het Depot, 30CC en Straatrijk. Ook Not So Difficult, Transit Festival, Rode Hond, TRILL, Loverman en KU Leuven Dienst Cultuur leverden een bijdrage in het succes van Studio STUK. De teller staat al op meer dan 8.000 bezoekers maar nu komt het einde stilaan in zicht. “Op zaterdag 12 november wordt Studio STUK al dansend afgerond met de Closing Night. Het wordt een energiek slotfeest op de grens tussen performance en club. Het is een beproefd concept gebleken waarin we experimenteerden met meerdere activiteiten vanuit verschillende disciplines die qua thema of qua feeling nauw bij elkaar aansloten. Dat sloeg aan bij het publiek en we nemen dat zeker mee naar het vernieuwde STUK. Na een jaar van nomadisch werken op diverse locaties keert STUK in het voorjaar 2023 terug naar het vertrouwde en mooi gerenoveerde huis aan de Naamsestraat. De precieze datum is momenteel nog niet duidelijk. We mikken op een programma vanaf half maart”, klinkt het.