Studio Henry: nieuwe streamingstudio in de Bib Leuven

Met een passend programma “Wisselspanning” werd zopas Studio Henry gelanceerd, een nieuwe hybride streamingstudio in Bib Leuven. Studio Henry vond onderdak in het Auditorium van Tweebronnen dat hiervoor een technische upgrade kreeg en is het resultaat van een samenwerking tussen Avansa Oost-Brabant, Cie Tartaren, Leuven MindGate, Het nieuwstedelijk en Bib Leuven. “Bedoeling is om digitale en hybride samenkomsten te organiseren en in te zetten op een kwaliteitsvolle programmatie, gericht op ontmoeting en interactie”, laat schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) optekenen. “Met Studio Henry vergroten we de toegankelijkheid van heel wat activiteiten uit de non-profit en de kunst- en socioculturele sector. De studio past helemaal in het Leuvense model van samenwerking over verschillende cultuurdomeinen heen. Gezien de huidige maatschappelijke context waarin fysieke, digitale en hybride bijeenkomsten een rol zullen blijven spelen, is dit een echte meerwaarde.”