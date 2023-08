Studentenrestaurant Alma informeert klanten over ecologische voetafdruk, maar blijft vlees aanbieden: “De meeste studenten zijn flexitariër.”

Universiteit Antwerpen kondigde deze week aan maatregelen te nemen om haar uitstoot in te perken. Zo moet 80 procent van de kaart van studentenrestaurants vegetarisch of veganistisch zijn, en wordt rood vlees volledig geschrapt. Ook studentenrestaurant Alma onderzoekt de piste om in de toekomst enkel nog vegetarische spaghettisaus aan te bieden, maar blijft wel vlees op de kaart zetten.

Al sinds enkele jaren serveert het studentenrestaurant een vegetarisch of veganistisch alternatief voor elke maaltijd. Meer dan de helft van de menukaart bevat geen vlees. Al merkt algemeen directeur Tom Mestdagh dat Leuvense studenten nog niet helemaal klaar zijn om hun portie vlees op te geven. “De meeste studenten zijn flexitariër”, zegt hij. “Zowat 30 procent van de geserveerde maaltijden zijn vegetarisch of veganistisch, al is onze vegetarische spaghetti met 45 procent een uitschieter. Daarnaast hebben we donderdag omgedoopt tot vegandag.” Ook rood vlees werd vier jaar geleden al grotendeels van de kaart geschrapt in Alma 2, al zorgde die beslissing ervoor dat studenten in groten getale op zoek gingen naar een alternatief Almarestaurant.

Ecoscore

Alma is dan ook niet van plan vlees volledig van de menukaart te schrappen. “We vinden het belangrijk dat studenten de keuze blijven hebben. Wel informeren we hen over de impact van hun keuze met de Ecoscore, die we vanaf dit academiejaar voor elke maaltijd hebben uitgewerkt met Ecobite. Wel bekijken we in september de piste om voortaan enkel nog vegetarische spaghetti aan te bieden.” De voorbije jaren ziet Alma dan ook geen spectaculaire verandering in eetgewoontes bij de studenten. “Het staat buiten kijf dat we allemaal zullen moeten evolueren naar meer plant based maaltijden, maar 80 procent tegen 2030 lijkt me niet realistisch.”

Overigens past Alma haar prijzen volgend academiejaar slechts in beperkte mate aan. De spaghetti wordt zelfs een euro goedkoper, en kost vanaf september nog 6 euro. De vol-au-vent gaat dan weer van 7 naar 7,5 euro. “Met LOKO zijn we overeengekomen om onze dagschotel aan 4,95 euro te blijven aanbieden”, gaat Mestdagh verder. “Uiteindelijk zijn we erin geslaagd onze prijzen stabiel te houden, ondanks de inflatie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.