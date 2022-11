Studentendoop bijna fataal: KU Leuven start tuchtzaak nadat student met levensbedreigende 5,4 promille alcohol in bloed op spoed terechtkomt

KIJK. Luc Sels, rector van de KU Leuven, geeft in ‘VTM NIEUWS’ meer details over de onverantwoorde doop: “Dit doet jammerlijk terugdenken aan wat er is gebeurd met Reuzegom”

De feiten dateren van november 2021. Tijdens een doop van de regionale studentenclub Zuid-Oost-Vlaams (ZOV) die drie dagen lang duurde, zorgde een combinatie van weinig slaap, weinig voeding (die dan nog vaak niet bestemd is voor menselijke consumptie), fysieke uitputting en veel alcohol ervoor dat één student het bewustzijn verloor. De student werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daar bleek dat die een levensbedreigende hoeveelheid alcohol, 5,4 promille, in het bloed had. De student heeft het ziekenhuis gelukkig kunnen verlaten zonder blijvend letsel.

Veel geluk gehad

De student heeft bijzonder veel geluk gehad dat hij het overleefd heeft, zegt toxicoloog Jan Tytgat. “5,4 promille alcohol in het bloed komt overeen met 25 à 26 standaard glazen bier ad fundum leegdrinken. Dat is niet alleen toxisch, maar ook dodelijk. Waarden boven 4 promille alcohol in het bloed kunnen dodelijk zijn. Zangeres Amy Winehouse stierf nadat ze 4,3 promille in het bloed had, maar van haar is geweten dat ze een drankverslaving had. Zelfs voor alcoholisten is 5,4 promille bijzonder hoog.”

Was de student niet met spoed opgenomen in het ziekenhuis, was hij wellicht overleden, voorspelt de toxicoloog. “Bij deze concentraties van alcohol kan een alcoholische coma optreden. In het ziekenhuis heeft men allicht een infuus met fructose toegediend: door de suiker wordt de afbraak van ethanol versneld. De snelle opname van de student heeft er wellicht voor gezorgd dat hij geen blijvende letsels aan het voorval overhoudt.”

Meteen nadat KU Leuven in december 2021 vernam dat studenten van de universiteit hadden deelgenomen aan een onverantwoorde en risicovolle doopactiviteit met een bijna noodlottige afloop, heeft ze het Leuvense parket ingelicht dat de melding overmaakte aan het parket. Vervolgens is een opsporingsonderzoek gestart dat in oktober 2022 is afgerond. Dat onderzoek leverde voldoende bewijs om een tuchtprocedure op te starten. Het gaat hier onder meer om het gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid en fysieke integriteit, het aanzetten tot overmatig drankgebruik en het stellen van risicovol en onverantwoord gedrag dat mogelijk letsel kan toebrengen.

Sanda Dia

“We tillen als universitaire gemeenschap zeer zwaar aan de feiten. Dit voorval raakt ons erg diep en roept bij velen van ons herinneringen op aan de zaak-Reuzegom en de dood van Sanda Dia”, zegt rector Luc Sels. “Een nieuw drama is gelukkig vermeden, maar slechts nipt. Een inspannend doopritueel met weinig slaap, geen voedzaam eten en veel alcohol bracht één van onze studenten in levensgevaar. Dit is iets waarvan we hoopten dat het nooit meer zou gebeuren. Dit was een levensbedreigende situatie, waarvoor alle aanwezigen verantwoordelijk zijn. Hun gedrag is in strijd met het vernieuwde tuchtreglement en het doopcharter van de universiteit. Dit had veel erger kunnen aflopen. Het doopcharter, overleg en bewustmaking blijven nodig, ook al weten we dat de overgrote meerderheid van onze studenten zich bewust is van hun verantwoordelijkheden en zich respectvol gedraagt. Maar de excessen moet een halt toegeroepen worden. Ik roep dan ook iedereen op om kritisch te zijn over hun ervaringen met dooprituelen en deze actief in overeenstemming te brengen met de fundamentele beginselen van menselijke waardigheid, welzijn en veiligheid.”

