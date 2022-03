Studenten willen mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar maken met bordspel: “Naar de psycholoog gaan zou even makkelijk moeten zijn als naar de huisarts.”

LeuvenEén op zeven jongeren worstelt met een mentale stoornis. Loodzware cijfers die drie UCLL-studenten te lijf willen gaan met een bordspel. Happy Me is een spel om de bewustwording rond mentaal welzijn te vergroten. “We willen benadrukken dat het oké is om niet oké te zijn.”

Riana Reweghs (20), Mirte Kenens (19) en Léa Beyens (21) zijn studenten KMO en ondernemen aan het UCLL. In het kader van het vak ‘Small Business Projects’ krijgen de studenten de kans een eigen product op de markt te brengen. “Tijdens het eerste semester is het volop voorbereiden en brainstormen, de uitwerking is voor het tweede semester." In plaats van een veilige gok zoals een sterke drank, besloten Riana Mirte en Léa het over een andere boeg te gooien. Een met een maatschappelijke insteek. “We wilden van begin af aan iets doen rond het thema mentaal welzijn. Iedereen krijgt daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken, en toch blijft daar een hardnekkig taboe rond bestaan. Als mensen het woord ‘mentaal’ in combinatie met ‘stoornis’ horen bekijken ze u scheef. Jongeren durven geen hulp te zoeken uit angst voor de reacties van hun vrienden, terwijl naar de psycholoog gaan even eenvoudig zou moeten zijn als naar de huisarts stappen.”

Zover zijn we nog lang niet, en dus ontwikkelden de drie studenten een bordspel. “De bedoeling is om het bewustzijn en de kennis rond het thema te vergroten en het taboe te doorbreken.” Een bordspel om gezellig met de familie te spelen is Happy Me evenwel niet geworden. “We mikken op jongeren tussen 15 en 19, die het spel in een veilige omgeving onder begeleiding kunnen spelen.” De onderwerpen die tijdens het spel aan bod komen zijn dan ook niet min. “We werken rond vier thema’s: lichamelijkheid, stemming-, persoonlijkheids- en angststoornissen.” Elk thema is gelinkt aan een huis op het speelbord. Deelnemers trekken om beurten een kaart. “Dat kunnen vragen, stellingen of opdrachten zijn. Zo blijft het gevarieerd.” Op de achterkant van elke kaart staat een QR-code die de deelnemer naar een YouTubefilmpje brengt met meer uitleg over het onderwerp. Ook alle 48 filmpjes maakten de studenten helemaal zelf. Bij het opstellen van de vragen consulteerden Riana Mirte en Léa wel het jongerenhuis TEJO en een bevriende psychiater. “Dat bracht ons op de juiste weg. TEJO gaf ons bijvoorbeeld de tip om geen spel met winnaars en verliezers te maken, want dat zou nefast kunnen zijn. Het gaat erom met de groep door de vragen te gaan, zodat de kennis wordt vergroot, en dus ook het begrip.”

Volledig scherm Happy Me: studenten brengen spel op de markt dat mentaal welzijn bespreekbaar maakt © Vertommen

Een eerste try-out op een school verliep alvast goed. “Ik moet vaak denken aan een jongere die meermaals had uitgesproken dat zij er niet meer wilde zijn. Nadien kwam het verdict: depressie. Dat hielp haar geen meter verder, want ze begreep nog steeds niet wat dat inhield. Door dit spel te spelen wordt die kennis vergroot, en leer je je eigen gevoelens te plaatsen. Happy Me zorgt voor bewustmaking, en is ook een vorm van therapie.” Nu is het kijken of het spel aanslaat. “Als het goed draait willen we uitbreiden naar verschillende leeftijdscategorieën en andere thema’s. Of waarom geen spel voor volwassenen? Maar het liefst van al willen we een echt speelbord, en een mooie doos, hoewel onze gelamineerde kaartjes onverwoestbaar zijn.”

Een spel kost 29,99 euro en is te verkrijgen via een contactformulier op de website of via een persoonlijk bericht op sociale media op Happyme.ucll.