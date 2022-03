Studenten LUCA spelen ‘A Love Supreme’ op Leuven Jazz: “Eens je met alle muzikanten op dezelfde lijn zit, kan alles gebeuren”

‘A Love Supreme’ is een poging van de immer rusteloze John Coltrane om zijn maker te ontmoeten. Het album uit 1964 geldt vandaag nog steeds als één van dé onverwoestbare hoekstenen van de jazzmuziek, en mag zonder schroom in het rijtje staan tussen klassiekers als Kind Of Blue van Miles Davis of Take Five van Dave Brubeck. Dré Pallemaerts, docent aan het Leuvense Lemmensinstituut, stelde naar goede gewoonte een themacombo samen om het onsterfelijke album springlevend te houden. Jazz dood? Deze jonge wolven bewijzen het tegendeel. De drumvellen buigen, maar breken niet, onder de onverbiddelijke roffel van de Leuvense drummer Moene Peeters (21).