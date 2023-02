Studenten kraken herenwoning die al jaren staat te verloederen, met goedkeuring van de buurt: “Terwijl leegstand toeneemt, slapen elke dag mensen op straat”

Basis­school De Kraal in Herent ontruimd na bommelding: 300-tal leerlingen geëvacu­eerd

Bassisschool De Kraal in Herent is donderdagmiddag geëvacueerd nadat er een briefje werd gevonden met de vermelding van een bom. De politie kwam massaal ter plaatse en kamde de school uit met behulp van explosievenhonden. Een 300-tal leerlingen werden in veiligheid gebracht in sportcentrum Bart Swings. “Het is even schrikken natuurlijk, maar alles is heel goed en rustig verlopen”, vertelt Pol.