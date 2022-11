Studenten en buren maken elkaar het hof tijdens Meet Your Street: “Kloof tussen beide leefwerelden overbruggen.”

Meet Your Street is een initiatief van Studentenkoepel LOKO, Politie Leuven, KU Leuven, UCLL en LUCA en Stad Leuven. Bij de start van het academiejaar riep de stad haar inwoners op om de studentenburen te verwelkomen met een gezellige avond op de stoep. Twintig straten tekenden in. “Via acties als deze willen we het dagelijks contact tussen Leuvenaars en studenten aanwakkeren en zo de kloof tussen beide leefwerelden stukje bij beetje overbruggen. Goed samenleven begint in de straat en in de buurt. Als er fijne contacten zijn, is het makkelijker om hulp te vragen of elkaar aan te spreken op gedrag of bij overlast,” gaat Van Oppens verder, die enkele buurtinitiatieven gisteren bezocht met een delegatie vertegenwoordigers van de verschillende partners. In de Brouwersstraat bakten de buren opnieuw pannenkoeken, een jaarlijkse traditie die heel wat studenten konden smaken. “Studenten en bewoners leven in dezelfde buurt, maar hebben elk hun eigen leefwereld. Hen met elkaar in contact brengen kan ervoor zorgen dat ze van elkaar kunnen leren, in dialoog kunnen gaan en elkaar beter begrijpen terwijl ze samen iets leuks doen. Een initiatief waarvan zowel bewoner als student kan genieten!” besluit voorzitter van LOKO Bram Schaefer.