Studenten Artistry Clothing verzoenen kunst met kledij

Boortmeerbeek Wie heeft 70 jaar oude landschild­pad Jan gezien? “Hij heeft zoveel emotionele waarde voor mij”

“Snel is hij natuurlijk niet, maar hij is ook niet van de traagste, hoor. Wie weet waar hij al zit.” Chris Lapeysen (65) uit Boortmeerbeek is koortsachtig op zoek naar haar 70 jaar oude Griekse landschildpad, die zondag ontsnapte. Jan, zo heet het reptiel, is haar erg dierbaar. En daar heeft Chris’ overleden vader alles mee te maken.

17 mei