Studente stapt naar politie na avondje uit: Reuzegomschacht moet voorkomen in zedenzaak

Vier bestanden met kinderpor­no kosten man twee maanden cel

5 februari Een man uit Kessel-Lo is veroordeeld tot twee maanden cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De politiediensten kregen informatie uit de Verenigde Staten dat Imran D. begin 2019 vier filmpjes met kinderporno had verzonden via Facebook. Op 8 januari vorig jaar volgde er een huiszoeking. D. deelde spontaan mee dat hij naar kinderporno keek en dat hij niet begreep waarom dat niet mocht omdat alles toch voorhanden was op het internet. De man is een vluchteling en leeft in België zonder familie. Omdat hij hier nog een blanco strafblad heeft en in een precaire financiële situatie verkeert werd de boete van 800 euro met uitstel uitgesproken. De celstraf van twee maanden is wel effectief. D. wordt voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.