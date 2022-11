Student riskeert twee jaar cel voor slagen aan buitenwipper Moose Bar

voetbal derde nationale B Quinten Poppe (19): “Wijgmaal kan tegen elke reeksge­noot winnen”

Olympia Wijgmaal kan zich zaterdagavond in de top tien of misschien zelfs de top acht van derde nationale B nestelen. Daarvoor moet het wel in Beringen gaan winnen. “Dat kan, want de jongste wedstrijden toonden aan dat wij tegen elke reeksgenoot kunnen winnen”, zegt Quinten Poppe.

18 november