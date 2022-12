Student-ondernemers leren Leuven Chinese theebloem kennen

Eerder dit jaar lanceerden de studenten nog de pompelmoeslikeur Pompello. Nu verleggen Jonas Srithong, Robin Leeuws, Demi Schodts, Dominik Jacobs en Stef Dewinter hun blik naar een andere populaire drank. Met Tea For You specialiseert het vijftal zich in Chinese theebloemen. Dat zijn samengebonden bolletjes van theebladeren, met in het midden een eetbare bloem. Door warm water toe te voegen vouwen de blaadjes zich open, en komt de bloem tevoorschijn. “Met dit soort thee willen ze de manier waarop mensen kijken naar het typische warme drankje in een zakje, omkeren naar een high-end lekker drankje dat zeker evenwaardig is aan de verscheidenheid van de huidige koffiemarkt,” klinkt het.