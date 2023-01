Studeer eens in een nachtclub: Barvista doopt zich heel even om tot Study Club

Study Club is een initiatief van Red Bull en TAGMAG. Tijdens de blokperiode bieden de organisatoren blokkende studenten een gratis stille werkruimte, met adempauzes in de vorm van randanimatie als een silent disco, de komst van een motiverende spreker, een lachclub, en een tussentijdse workout. Het concept is een schot in de roos. Zo was iedere plek in Jeux d’Hiver ongenadig ingenomen. Ook in Barvista is een werkplek gratis, al is reserveren verplicht. Study Club verblijft nog tot en met 12 januari in Barvista.