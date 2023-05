Striptekenaar Jean-Pol viert 80ste verjaardag met uniek item voor verzamelaars: “En er zijn slechts 150 exemplaren beschikbaar”

‘Vrijwilli­gers­korps Lubbeek’ officieel opgericht: “We zetten deze stap als eerste gemeente in België”

Het ‘Vrijwilligerskorps Lubbeek’ is een feit. Zopas kregen een dertigtal inwoners hun veiligheidshesje en hun certificaat. Bedoeling is om de leden van het korps -het eerste in ons land overigens- in te zetten voor hulpverlening in de tweede lijn, bijvoorbeeld na een ramp. “Hopelijk gebeuren er geen rampen in onze gemeente maar we kunnen ook ingezet worden voor andere taken”, vertellen de zussen Alexandra (20) en Charlotte (22) Sente.