Street art fleurt bruggen aan Aarschotsesteenweg op: “We zien onder meer studenten die verpozen in het park met een frisse Stella”

De stad Leuven verfraait het openbaar domein al enkele jaren met street art. Dat blijft ook de ambitie en de voorbije weken waren de doorgangen onder de spoorwegbruggen aan de Aarschotsesteenweg het werkterrein van het kunstenaarscollectief ‘All About Things’. Hun opdracht was een link te leggen met de Leuvense eigenheid en het DNA van de stad in verschillende muurschilderingen te verwerken. “En daarin zijn de artiesten zeker geslaagd”, zegt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken. “Dergelijke doorgangen zijn ideaal voor de realisatie van een artistiek project. Twee bruggen zijn intussen klaar. De eerste brug (Aarschotsesteenweg/K. Begaultlaan) heeft als thema ‘sport en beweging’ naar aanleiding van de titel die Leuven kreeg als Europese Sportstad in 2021. We zien een zwemmer, een loper en een fietser in een dynamisch geheel. Kunstenaar Joren Joshua staat bekend om zijn vloeiende lijnen en slungelige personages. Zijn illustraties zetten aan tot beweging en dat is exact wat de stad voor ogen had. De tweede brug (Aarschotsesteenweg/Compostweg) kreeg een prachtige illustratie van de hand van Levi Jacobs waarin het Leuvense DNA in verwerkt zit. We zien studenten die verpozen in het park met een frisse Stella, een subtiele verwijzing naar de langste toog van Europa op de Oude Markt. In 2023 zal trouwens ook de ‘Duitse brug’ opgefleurd worden met street art. Er komt een ontwerp van de Antwerps/Italiaanse kunstenares Lucia Biancalana met subtiele verwijzingen naar de Leuvense geschiedenis zoals Fonske, George Lemaître en een klokkenluider.”