STRAFPLEITERS. Steven Van de Kerkhof zocht als advocaat van de familie mee naar vermiste Guido Elsen in Tenerife: “Het verhaal dat zich daar heeft ontsponnen, was té hallucinant voor woorden”

ROTSELAAR Succesvol­le restaura­tie Drielinden­ka­pel en Gildenka­pel gevierd met burendrink

De Drielindenkapel in de Drielindenstraat in Rotselaar en de Gildenkapel in de Hogeweg in Werchter werden de afgelopen weken succesvol gerestaureerd. Beide kapellen zijn aangeduid als beschermd monument en bouwkundig erfgoed. Met de restauratie laat het gemeentebestuur de kapellen weer schitteren in hun oorspronkelijke toestand.

10 november