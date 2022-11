STRAFPLEITERS. Steven Van de Kerkhof zocht als advocaat mee naar vermiste Guido Elsen in Tenerife: “Te hallucinant voor woorden wat daar gebeurd is”

Leuven/Diest/Aarschot/Rotselaar Hinder door nationale stakings­dag van ACV, ABVV en ACLVB: “Het enige wat wij vragen, is ons deel van de koek!”

Ook in onze regio was er hinder door de aangekondigde nationale stakingsdag van de vakbonden. “Meer koopkracht en betere loononderhandelingen”, klinkt het bij provinciaal secretaris Steven Marchand (ABVV) die met een oude bus onder meer halt hield bij AB InBev in Leuven en in het Wingepark in Rotselaar.

9 november