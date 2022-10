STRAFPLEITERS. Issabel De Fré ruilde handelsrecht voor roofmoorden en zedenzaken: “Ik vind nog altijd dat Bart De Pauw te streng gestraft is”

Leuven Ondanks opeenvol­gen­de crises blijft stadskas gezond: “We verhogen de belastin­gen en retribu­ties niet in Leuven”

De Leuvense financiën blijven gezond, al geeft burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) wel toe dat het geen evidente oefening was om het budget in de groene cijfers te houden. Meer concreet blijven alle geplande grote investeringen overeind en dat is te danken aan de reserve die de stad opbouwde in de jaren voor de opeenvolgende crises. “We gaan een turbulente periode tegemoet maar in Leuven sta je er niet alleen voor. We blijven investeren in onze inwoners en de vooruitgang van de stad”, klinkt het.

