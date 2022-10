STRAFPLEITERS. Issabel De Fré, die u nog kent van De Mol, ruilde handelsrecht voor roofmoorden en zedenzaken: “Ik vind nog altijd dat Bart De Pauw te streng gestraft is”

Leuven Stad legt natuur­speel­tuin aan in Begijnen­bos: “Het wordt een echte ravotplek voor kinderen”

Hoog in de wolken, bovenop de Kesselberg, is de stad Leuven druk in de weer met de aanleg van een natuurspeeltuin. Het Begijnenbos was altijd al een geliefkoosde speel- en ravotplek voor scholen en jeugdbewegingen, en de natuurlijke houten speeltoestellen moeten die functie extra in de verf zetten. De speeltuin is nog in volle opbouw, maar nodigen tussen het kastanjes rapen door nu al uit tot ontdekking.

