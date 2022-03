Stoomcursus tolken aan de KU Leuven: “Ik voel me schuldig omdat ik veilig ben en mijn familie moet schuilen in een bunker.”

LEUVEN Verdachte bommelding Leuvens gerechtsge­bouw geïdentifi­ceerd: “Hij is gekend bij politie­dien­sten”

De omgeving rond het justitiepaleis in Leuven werd in de vooravond hermetisch afgesloten na een bommelding. Ondertussen wordt een verdachte verhoord die het bewuste telefoontje pleegde naar de hulpcentrale. Hij is geen onbekende voor het gerecht.

16 maart