Stoet van 170 togati luidt het academiejaar in: “Toon medemenselijkheid, blijf weg van de polarisering, geef elkaar energie”

voetbal derde nationale B Bono Mertens, pas 21 en toch al een ‘ancien’: “Het komt goed met Olympia Wijgmaal”

Eén op negen, dat is de magere balans van het pas gedegradeerde Wijgmaal in derde klasse B. “Niet verwonderlijk, onze totaal vernieuwde ploeg is nog niet helemaal op elkaar ingespeeld. Maar het komt goed”, zegt Bono Mertens, pas 21 en toch al een ‘ancien’ bij Olympia.

22 september