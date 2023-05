Stille betoging in Leuven voor Sanda Dia na uitspraak in zaak-Reuzegom: “Mijn cursussen aan de KU Leuven zijn duurder dan deze geldboete”

Wat is er aan de hand met het busverkeer in Leuven en omstreken? “De Lijn kampt helaas met tekort aan chauffeurs”

Op een dag vind je de job van je leven…Dat blijkt in de regio Leuven vooralsnog niet buschauffeur te zijn, want De Lijn is dringend op zoek naar extra personeel. Het tekort aan chauffeurs is ondertussen zo groot dat de vervoersmaatschappij de dienstregeling moest aanpassen. Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V) trekt nu aan de alarmbel: “Volgens minister Lydia Peeters is de situatie het moeilijkst in de regio Leuven.” Blijft de vraag: hoelang worden reizigers nog geconfronteerd met geschrapte ritten?