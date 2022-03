Stijgende cijfers bij zowel covid- als influenzapatiënten: UZ Leuven genoodzaakt aantal niet-dringende ingrepen terug te schroeven

Er verblijven vandaag 139 covid-patiënten in het universitair ziekenhuis, waarvan 20 op intensieve zorg. Dat is een opvallende stijging tegenover 112 op het einde van vorige week. Ook het aantal patiënten met influenza is gestegen, hoewel het ziekenhuis daar geen precieze aantallen van bijhoudt. “Het is inderdaad opvallend na een plateau van enkele weken,” klinkt het bij het UZ. “Dat terwijl de perceptie leefde dat de coronacijfers aan het dalen waren. Mogelijk rapporteerden wij geen daling omdat ons ziekenhuis patiënten van andere ziekenhuizen opvangt.”

Maar de voorbije twee dagen evolueerden de cijfers opnieuw. “Dat is ergens wel logisch. Doordat heel wat maatregelen zijn losgelaten circuleert er opnieuw heel wat virus, en dat vertaalt zich in stijgende cijfers. Sinds gisteren spreken we opnieuw van een kleine piek.” Een groot verschil tegenover het begin van de pandemie is de oorzaak van opname. “In het begin lieten mensen zich opnemen door covidsymptomen. Vandaag zien we heel wat patiënten die zich aanmelden omwille van een andere reden, waarbij we dan later covid vaststellen. Beide categorieën nemen we op in onze telling. De verdeling is ongeveer fifty-fifty.”