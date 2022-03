Stiefvader vrijuit in verkrachtingszaak

Het meisje, dat bij de eerste feiten 12 jaar oud zou geweest zijn, had vier jaar later aangifte gedaan van de feiten. Volgens haar verklaring zou ze in de periode dat de beklaagde samenwoonde met haar moeder, regelmatig verkracht geweest zijn wanneer ze alleen thuis waren. Op het moment van aangifte was de relatie tussen haar moeder en de man al even op de klippen gelopen.

Het meisje zou al eerder aan vriendinnen verteld hebben over de feiten, maar noch die meisjes, noch haar broer en zus, met wie ze toen een kamer deelde, werden ondervraagd door de politie. De moeder van het meisje zou iets over de feiten gelezen hebben in het dagboek van haar dochter, maar ook dat dagboek werd niet bijgebracht in het dossier. De verdachte legde wel een leugentest af, die een leugenachtig resultaat gaf over de feiten. Aanwijzingen volgens de rechtbank, maar geen doorslaggevend bewijs van verkrachting. Psychologisch onderzoek had ook geen seksuele of andere stoornis kunnen vaststellen bij de man.