Sticky Fingers BBQ gesloten door financiële moeilijkheden

Slecht nieuws voor de uitbater van Sticky Fingers BBQ in de Tiensestraat want de kans dat het restaurant opnieuw de deuren zal openen na het bezoek van de deurwaarder is eerder klein. De openstaande schuld van 134.000 euro zal wellicht leiden tot een faillissement van de zaak. De kwestie gaat al terug tot 2018. In dat jaar diende de uitbater enkele documenten te laat in waardoor de federale belastingdienst geen rekening hield met de gemaakte kosten maar wel met de baten. Het gevolg was een hoog bedrag ten voordele van de belastingen dat de zaak onmogelijk kon ophoesten. Volgens de uitbater probeerde hij de kwestie nog recht te zetten maar dat lukte niet. Daar kwam dan nog eens de coronacrisis bij wat de zaak nog meer in de financiële problemen bracht met alle gevolgen vandien. Een bezoek van de deurwaarder maakte -ondanks de verbeterde financiële balans- een einde aan de ambitie van de uitbater om een tweede vestiging te openen en zorgde er meteen ook voor dat de deur werd gesloten in de zaak in de Tiensestraat. De in beslag genomen inboedel zal niet voldoende zijn om de openstaande schuld te betalen en een faillissement lijkt in die zin onvermijdelijk. De uitbater van Sticky Fingers BBQ is momenteel erg ontgoocheld maar wil in de toekomst wel opnieuw een zaak met een nieuw concept openen.