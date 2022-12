Stichting Alzheimer Onderzoek schenkt 1.530.000 euro aan zeven veelbelovende onderzoeksprojecten KU Leuven

Stichting Alzheimer Onderzoek financiert Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Voor haar werking is de stichting volledig afhankelijk van particuliere giften. Ieder jaar selecteert een wetenschappelijke raad van professoren de meest veelbelovende onderzoeksprojecten. In 2022 ontvingen zeventien onderzoeksprojecten in totaal 4.010.000 euro. Dit academiejaar viel de keuze op de projecten van KU Leuvenonderzoekers Bart De Strooper, Rik Vandenberghe, Wim Annaert en Frederic Rousseau, Katarzyna Marta Zoltowska, Nikolaos Louros en Inmaculada Sanjuan Ruiz. Zij kunnen rekenen op een beurs van 110.000 euro of 300.000 euro. “De KU Leuven speelt een vooraanstaande internationale rol in de zoektocht naar een medicijn tegen alzheimer en andere vormen van dementie,” zegt Joost Martens, Directeur van de Stichting Alzheimer Onderzoek. “Het is ons een groot genoegen dat we maar liefst zeven onderzoekers een beurs kunnen geven, want hun onderzoeksvoorstellen werden door buitenlandse professoren bijzonder hoog gewaardeerd.”