Steven uit ‘Thuis’ komt weer even tot leven op wandeling tegen dodelijke ziekte: “Na diagnose heb je nog amper 33 maanden te leven”

Brandweer­pos­ten van Leuven en Haacht krijgen 22 extra brandweer­lie­den: “Dit is waarop we hadden gehoopt”

De brandweerposten van Leuven en Haacht krijgen eind dit jaar versterking met 22 extra brandweerlieden. Dat is woensdagochtend beslist op de zoneraad in Herent. De brandweerposten kampen al jaren met systematische onderbezetting waardoor het grondgebied tijdens een interventie vaak onbeschermd achterblijft. “In de praktijk betekent dit dat we nu permanent met 18 brandweerlieden in plaats van 15 aanwezig zullen zijn in de kazerne”, vertelt Dries Snackaert van brandweerpost Leuven.