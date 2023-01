Stefanie Mannaerts (Brutus) en Pommelien Thijs in de prijzen op de MIA’s

De Music Industry Awards draaien uit op een groot feestje in Paleis 12 in Brussel. Pommelien Thijs, afkomstig uit de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo, was één van de weinige artiesten die meer dan één beeldje mee naar huis mocht nemen. De jonge zangers won zowaar in drie categorieën: Solo Vrouw, Hit van het Jaar en Doorbraak van het Jaar. Straffe prestatie als je weet dat Pommelien was genomineerd in vijf categorieën. Ook een andere straffe muzikante uit onze regio viel in de prijzen. Drumster/zangeres Stefanie Mannaerts uit Leuven lanceerde vorig jaar een sterk album met haar band Brutus en mocht de award in de sectorcategorie Muzikant in ontvangst nemen. Tot slot kreeg ook het bekende bedrijf Stageco de nodige aandacht op de uitreiking van de MIA’s want oprichter Hedwig De Meyer kreeg een Lifetime Achievement Award. Niet onterecht want Stageco groeide de voorbije decennia uit tot een wereldwijde referentie in de podiumbouw.