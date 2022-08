Stefan Frissen blikt na twee coronajaren vooruit op populaire Jaarbeurs Leuven: “Omdat het de 75ste editie is, keren we terug naar het volkse gebeuren van weleer”

De Belg en zijn beurzen…het is een gouden combinatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beurzen het bijzonder goed deden in ons land voor de coronacrisis. Eén van de absolute toppers in ‘beursland’ was Jaarbeurs Leuven. Die populaire beurs is weer helemaal terug, net zoals ook Ideaal Wonen in Huis en Tuin eerder dit jaar met succes terug op de agenda stond. Het doet organisator Stefan Frissen veel deugd dat de beurzen ook na de coronajaren op veel belangstelling kunnen rekenen. Voor Jaarbeurs Leuven zal dat nog meer het geval zijn want de beurs bestaat 75 jaar. Reden genoeg voor een bijzondere editie, nota bene zonder coronamaatregelen en dat doet organisator Stefan Frissen veel plezier. De coronaperiode was immers geen pretje. “Enorm zelfs! Ik herinner me nog dat we Ideaal Wonen in 2020 een week voor de algemene lockdown in maart moesten annuleren. Op dat moment hadden we al kosten gemaakt die we niet meer konden recupereren. Het was ook onduidelijk wat de toekomst zou brengen op dat moment. Ondertussen weten we het wel…Na twee jaar stilstand zijn we gelukkig terug van de partij. Het succes van Ideaal Wonen in Huis en Tuin eerder dit jaar toont aan dat het publiek de beurzen heeft gemist. Voor Jaarbeurs Leuven verwachten we zo’n 30.000 bezoekers. En dat aantal zal nog groeien dankzij het gevarieerde aanbod van exposanten. Jaarbeurs Leuven is voor de bezoekers de ideale plaats om prijs en kwaliteit te vergelijken. De hele beursoppervlakte beslaat meer dan 10.000 m² dus er is zeker voldoende ruimte om inspiratie op te doen.”