Stef (12) schopt het tot finale Vlaamse Junior STEM-Olympiade: “één kans op 2.000.”

De Junior STEM-Olympiade wil de liefde voor wetenschap aanwakkeren bij jongeren uit het vijfde en zesde leerjaar. De 65 finalisten wachten zestien lastige STEM-vragen en vier praktische proeven rond thema’s als programmeren, elektriciteit, mechanica of bio-technologie. De twaalfjarige Stef, die school loopt in VBS De Twijg, legde een glansrijke voorronde af, en verzekerde zich dus van een finaleplek. Voor zijn school is het eerste keer dat een leerling daarin is gelukt. “De kans is zowat één op 2.000,” zegt directeur Wim Vercruysse (46). “We zijn dus enorm fier op hem. Maar of hij nu wint of niet, voor ons is hij sowieso de kampioen. Ik hoop vooral dat hij enorm van dit avontuur geniet.”