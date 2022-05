Start-up Woody Designs tovert houtafval om tot decoratieve producten

Hoewel een deel van dat houtafval samengeperst wordt tot spaanplaten, belanden heel wat snippers nog steeds in de verbrandingsoven. “Vanuit dat idee is Woody Designs ontstaan,” aldus CEO Pieter Vanbecelaere. “Bovendien symboliseert hout vaak sfeer en gezelligheid in de huiskamer. Houtafval herbestemmen naar decoratieve producten is een verhaal dat klopt voor ons.” Dat resulteerde in een eerste collectie op 16 maart. “We lanceren nu een houder in 3 formaten, die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden,” vervolgt Vanbecelaere. Van kaarsenhouder tot bloempot, het is aan de klant om het voorwerp een eigen invulling te geven. Met hun start-up mikken de student-ondernemers op een publiek van jonge dertigers die zich bewust zijn van de afvalproblematiek en een duurzame levensstijl genegen zijn.