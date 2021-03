Stadspark in Leuven afgesloten wegens drukte

Leuven Stad Leuven en jongeren in gesprek over corona(drukte): “Vrijwilli­gers om anderen aan te moedigen om de regels te volgen”

27 maart Burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Jeugd Dirk Vansina gingen op initiatief van jongerenlabel MIJNLeuven in gesprek met jongeren over corona. In die ‘coronatalk’ kwam ook de problematiek van coronadrukte op pleinen en in parken ter sprake. “Enkele aanwezige jongeren stelden voor om zich in te zetten als vrijwilliger om zo andere jongeren aan te moedigen de regels goed te volgen”, zegt Dirk Vansina (CD&V).