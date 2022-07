Stadsdiensten én Leuvenaars delen elektrische Cambiowagens

Het deelwagenpark van Cambio en Partago komt daarmee op 154. Daarvan zijn 21 wagens volledig elektrisch. “Meer dan 3.700 Leuvense gezinnen en bedrijven maken gebruik van een deelwagen. Dat is goed nieuws. Uit onderzoek blijkt immers dat in stedelijk gebied één deelwagen tot wel dertien private wagens kan vervangen. Minder auto’s betekent meer ademruimte in de straten. Bovendien verminderen deelwagens de parkeerdruk. We blijven het aanbod deelwagens in onze stad dan ook verder uitbreiden,” weet schepen van mobiliteit David Dessers (Groen). Omdat gebruikers doorgaans na de werkuren een beroep doen op een deelwagen, hoopt dit pilootproject de wagens optimaal te benutten. Het is niet de eerste keer dat stadsmedewerkers gebruik maken van deelmobiliteit voor verplaatsingen: personeelsleden rijden al langer rond op Blue-bike deelfietsen. “We kiezen ervoor om zoveel mogelijk dienstverplaatsingen met de (elektrische) (bak)fiets te doen. Voor langere verplaatsingen gaat de voorkeur uit naar het openbaar vervoer. Maar soms is een wagen onontbeerlijk. Denk maar aan de medewerkers van de technische dienst die materiaal moeten leveren”, besluit schepen van personeel en aankoopbeleid Thomas Van Oppens (Groen). “Om die verplaatsingen zo duurzaam mogelijk te organiseren, vervangen we de afgeschreven personenwagens en kleine bestelwagens van de stad, door een elektrische variant. Maar we kijken ook naar andere oplossingen. Dit gedeelde gebruik van elektrische deelwagens is daar een mooi voorbeeld van.” Voor het pilootproject kan stad Leuven rekenen op een subsidie van het Vlaams Energieagentschap.