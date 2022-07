Stadsbestuur neemt preventieve maatregelen tegen tropische hitte

“In een stad lopen de temperaturen gauw op. Vooral ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen sneller tekens van uitdroging of hitteslag vertonen. Leuven is een zorgzame stad. Daarom houden onze stadsdiensten en wijkagenten mee een oogje in het zeil bij de stijgende temperaturen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Wie even zijn warme woning uit wil, kan voor verkoeling terecht bij de stedelijke buurtcentra, buurtwerkingen ‘t Lampeke, De RuimteVaart en de lokale dienstencentra (LDC’s). Daarnaast kan je in 13 stadsgebouwen gratis gekoeld kraantjeswater tappen. In het stadscentrum heeft de stad afspraken om op extra warme dagen ook enkele kerken te openen voor wie verkoeling zoekt. Tijdens grotere evenementen zoals Beleuvenissen, Hapje Tapje en Leuven Beach Volley voorzien de stad bij warm weer parasols en extra schaduw. Ook kunnen de aanwezigen er gratis water krijgen.

Ondersteuning

“Ook in deze warme periodes zijn Leuvenaars er voor elkaar. Via het online platform Leuven Helpt brengen we mensen die extra ondersteuning nodig hebben in verbinding met vrijwilligers die hen kunnen bijstaan. Denk maar aan hulpbehoevende mensen, mensen zonder tuin of verkoeling in huis, zieken… in je buurt. Iedereen kan hulp aanvragen voor zichzelf of voor iemand anders via de website of via 016 27 27 72. Tijdens het weekend en ‘s avonds kan je permanent terecht bij het Wit-Gele Kruis op het nummer 016 31 95 50,” zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn.

“Het is belangrijk om voor jezelf en naasten extra alert te zijn op deze dagen. Ook bij Zorg Leuven staan we iedereen, zowel personeel als cliënten, bij met raad en daad: we geven tips om het hoofd koel te houden, moedigen extra aan om te drinken, we zorgen voor lekker frisse versnaperingen of een zwembadje om in te ploeteren voor de allerkleinsten. Met z’n allen zorgen we ervoor dat iedereen onder ons voldoende verkoeling vindt”, besluit Verlinden.

