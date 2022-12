Stadsbestuur en OCMW Leuven zetten opnieuw landbouwgronden in voor innovatieve stadslandbouw: “Onder meer proteïnerijke gewassen telen voor menselijke consumptie”

In 2020 stelden de stad Leuven en het OCMW voor het eerst tien landbouwgronden in Leuven ter beschikking. De voorbije twee jaar doken er uiteenlopende projecten op in de stad. Omwille van het grote succes stelde het OCMW in maart opnieuw twaalf gronden ter beschikking, deze keer in de buurgemeenten Bertem, Bierbeek, Herent, Lubbeek, Oud-Heverlee en Scherpenheuvel-Zichem. AG Stadsontwikkeling Leuven en de VLAR lanceerden vervolgens een oproep naar kandidaten voor vernieuwende stadslandbouwprojecten. “Liefst 32 organisaties en particulieren dienden een projectvoorstel in. Bij de eerste oproep in 2020 waren dat er nog vijftien. Dit toenemend aantal toont aan dat er veel vraag is naar ruimte voor stadslandbouw en dat de interesse in producten van eigen bodem toeneemt”, vertelt schepen van Landbouw en Consumptie David Dessers (Groen).

Alle landbouwers in Bierbeek krijgen code oranje in stikstofdossier: “De vraag is of de Vlaamse Overheid wel realistisch is of eerder als wereldvreemd beschouwd kan worden”

Bloemenpluktuin

Eén van de zeven geselecteerde projecten is Novel Protein Foods op een perceel in Bierbeek. “Ze gaan proteïnerijke gewassen telen voor menselijke consumptie. Met verschillende technieken wordt koolstof opgeslagen in de bodem waardoor gewassen beter beschermd zijn tegen droogte. Op twee andere percelen in Bierbeek gaat een collectief van vijf landbouwers dan weer samen een circulair, sociaal en biodivers landbouwbedrijf opstarten. Ze zullen onder meer groenten en fruit telen voor de lokale markt en samenwerken met zorggroep Sint-Kamillus. Een deel van het perceel wordt ook omgezet in een hoogstamboomgaard en er zal eveneens vee grazen voor zuivelproductie.” Ook nog op de lijst van geselecteerde projecten: Brabantse Woudenpasta met een tarwevariant die geschikt is voor pasta in Oud-Heverlee en de biologische zelfoogstboerderij Groeneland in Leefdaal met een nieuwe Community Supported Agriculture-boerderij met zelfpluk. Verder komt er langs de fietssnelweg Leuven-Brussel in Herent een bloemenpluktuin en het Leuvense restaurant Den Angelus tot slot gaat in Lubbeek zonnebloemen telen.