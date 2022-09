Stad zet brugfiguren in tegen armoede in het onderwijs: “Zo kan leerkracht zich weer helemaal focussen op hoofdopdracht: lesgeven”

LeuvenAan de kop van het schooljaar komt stad Leuven met een nieuw initiatief in de strijd tegen kansarmoede op school. Dit schooljaar zullen brugfiguren een vaste stek krijgen in 16 kleuter- en lagere scholen op Leuvens grondgebied. Ze vormen een toegankelijk aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, en extra helpende handen voor het onderwijspersoneel.

De stad rekent daarvoor op de expertise van brugorganisaties zoals de verschillende buurtcentra, buurtwerk ‘t Lampeke, Kinderkuren en Huis van het Kind. Hun medewerkers, de zogenaamde brugfiguren, zullen dit schooljaar opstarten in de Appeltuin, Bleydenberg, Boven-Lo, de Ark, de Bron, de Twijg, Matadi, Mater Dei, de Mozaïek, Paridaens en HDC, Pee&Nel, Sancta Maria, Sint-Norbertus, de Speelkriebel, de Zevensprong en de Zonnebloem. Hun rol zal erin bestaan de brug te leggen tussen onderwijs en welzijn. Het aantal brugfiguren wordt afgestemd op het aantal kwetsbare leerlingen op school. Op termijn zullen ook de overige kleuter- en basisscholen de kans krijgen om aan te sluiten.

Nood stijgt jaar na jaar

De werking is niet helemaal nieuw. In de Ridderbuurt werkt ‘t Lampeke al jaren nauw samen met de Sint-Jansschool, waar nu een extra brugfiguur wordt ingeschakeld. “We zien al jaren dat we voor veel mensen echt het verschil maken,” zegt Karin Nelissen, coördinator van Buurtwerk’ t Lampeke. “Dankzij brugfiguren op school worden ouders en kinderen in kwetsbaarheid ondersteund en versterkt op veel levensdomeinen. De leerkracht kan op zijn of haar beurt weer meer focussen op de hoofdopdracht, het lesgeven. We zijn daarom blij dat de stad kiest om dit project verder te verbreden.” Ook Sigrid Aertgeerts, pedagogisch directeur van de kleuterschool in het Heilig Hartinstituut Heverlee, ziet de nood aan een brugfiguur al jaren stijgen. Haar school werkt samen met brugfiguren vanuit SAAMO, een organisatie voor opbouwwerk. “We weten nu dat we de ouders heel gericht kunnen doorverwijzen en dat dringende vragen aan de juiste persoon gesteld worden. Deze samenwerking tussen een school en een welzijnspartner is zo waardevol,” klinkt het.

Scholen kunnen zelf aangeven met welke brugorganisatie ze wensen samen te werken. De stad betaalt vervolgens een toelage aan de gekozen organisatie, die stijgt naargelang de nood in het onderwijsveld. Bovendien zal de stad bij tijd en wijl intervisiemomenten organiseren, zodat een sterk netwerk ontstaat. “Zo kunnen brugfiguren van elkaar leren, maar kunnen we ook als sociaal netwerk in de stad veel leren en korter op de bal spelen”, zeggen schepen van onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit) en schepen van buurtwerk en buurtcentra Bieke Verlinden (Vooruit). “Samen schrijven we een straf verhaal, waarvan de brugfiguren de protagonist zijn.” Voor het project trekt Leuven dit schooljaar een budget van 125.000 euro uit voor brugfiguren in zestien scholen. Ook in vier buurten waar buurtcentra aanwezig zijn zet de stad brugfiguren in. “Doordat deze mensen zelf naar de school toe gaan en contact leggen met de gezinnen, bereiken we nog meer gezinnen uit de buurt,” vervolgt Verlinden.

Buddy’s

“Kinderarmoede stopt niet aan de schoolpoort. Leerkrachten en directies zijn vaak de eersten die iets merken,” gaat Wadera verder. “Scholen doen al heel veel om daarop in te spelen. Ze spreiden bijvoorbeeld de schoolfacturen, ze werken samen met onderwijsbuddy’s, ze verwijzen door of ze bieden zelf een luisterend oor. Tegelijk geven ze aan dat het voor hen niet altijd evident is om te weten hoe ze moeten reageren en wie ze kunnen inschakelen. De sociale kaart is complex. De stad helpt en ontzorgt de scholen nu door brugorganisaties middelen te geven om medewerkers als brugfiguur in de school te laten ondersteunen.”

