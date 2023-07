Stad verwerft opnieuw 25 budgethuurwoningen: “In totaal 110 woningen verhuren onder de marktprijs.”

Officiële opening pumptrack in Zoetwater­park Oud-Heverlee zorgt voor sportple­zier

De pumptrack in het Zoetwaterpark in Oud-Heverlee is officieel geopend. Heel wat jonge inwoners, twee lokale BMX-kampioenen en een voormalige wereldkampioene openden de track met een verbluffend staaltje van hun kunnen.