Stad sluit maand van de nieuwkomer af met feest in ‘De Nomade’

Kan ik nog bonnetjes van 2020 gebruiken? Mag ik mijn kind gratis meenemen? Waar zet ik iemand af aan de weide? Alles wat je moet weten vooraleer je naar Rock Werchter afzakt

Vanaf woensdag stromen de eerste festivalgangers opnieuw toe voor Rock Werchter in het kleine wereldvermaarde Hagelandse dorp. Per dag worden er om en bij de 88.000 bezoekers verwacht en telt het festival zo’n 50.000 kampeerders, dat is driemaal het aantal inwoners van Rotselaar. Camping The Hive opent op woensdag om 12 uur, de rest van de campings volgen donderdag. Hoe geraak je er best? Wat mag je mee op het terrein nemen? Wij bundelden de handigste info.