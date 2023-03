Stad plant meer dan 35.000 bomen, struiken en vaste planten: “Klaar om te groeien in de lentezon.”

De groendienst was de voorbije weken druk in de weer met het aanplanten van fris groen. In totaal kregen 483 bomen en 2.937 stuks bosgoed een plek in de Leuvense bodem. De komende weken is het aan de beurt aan nog eens 1.3620 vaste planten en 18.026 heesters. “We zetten in totaal 35.066 stuks aan nieuw groen klaar om te kunnen groeien met de eerste lentezon,” vertelt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera (Vooruit). De aanplanting gebeurt op verschillende locaties op het grondgebied van de stad. Vooral in heraangelegde straten, zoals de Huttelaan, de Lindedreef en de Borstelstraat, werden heel wat jonge bomen aangeplant. “Die maken de straten niet alleen mooier, ze zorgen op termijn ook voor verkoeling tijdens warme zomerdagen, en vangen water op bij hevige regenval,” weet Wadera. Op andere plaatsen werden oude bomen vervangen door fris groen, zoals aan de Vaartdijk. Aan het begin van april wil de stad ook alle planten en heesters geplant hebben, zodat de planten voldoende tijd krijgen om wortel te schieten. “Ik ben blij met al dat nieuwe groen in Leuven. Bestaand groen houden en aanvullen is een absolute prioriteit. Want we willen een aangename stad, nu en in de warmere en nattere toekomst,” besluit de schepen.