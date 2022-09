Stad Leuven zoekt nieuw bloed voor jongerenwerking MIJNLEUVEN

De stad Leuven verwezenlijkt via haar jongerenwerking MIJNLEUVEN al tien jaar ideeën, plannen en dromen van jongeren. De jongerenwerking bestaat uit een vaste crew van geëngageerde jongeren maar elk jaar gaat de stad Leuven ook op zoek naar een nieuwe lichting. “Om deze nieuwe jongeren te vinden, trekken jongerenwerkers van de stad Leuven de eerste weken van september langs tien middelbare scholen. Zo bereikt de stad duizenden jongeren die zich kunnen aansluiten bij één van de bestaande projecten of een nieuw plan kunnen introduceren. MIJNLEUVEN is een vaste waarde geworden in de stad als het gaat over het waarmaken van de zotste plannen van jongeren. Ik geloof in de kracht van jongeren en de ondersteuning die we als stad bieden om samen met jongeren hun Leuven te maken. De werving is bovendien meer dan alleen flyers uitdelen. De leerlingen zorgen zelf voor de muziek door plaatjes aan te vragen. Ze kunnen ook de grote zelftest doen om te kijken in welk project ze het best zouden passen en wie graag wat merchandising mee naar huis neemt kan een kans wagen aan het grote dartsbord.” Meer informatie over MIJNLEUVEN vind je op www.mijnleuven.be of via de sociale media @mijnleuven.