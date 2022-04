Stad Leuven zet schouders onder Verbinding in Verlies

Bedoeling is dat professionelen uit verschillende sectoren elkaar kunnen ontmoeten, spreken en inspireren rond rouw en verlies. Het is de eerste keer dat dit netwerk van meer dan 200 professionelen bij elkaar komt. “Leuven is fier dit te kunnen en mogen ondersteunen. We willen op termijn in Leuven een ankerpunt uitbouwen waar we Leuvenaars op een laagdrempelige manier bijstaan wanneer ze met verlies geconfronteerd worden”, zegt schepen Bieke Verlinden (Vooruit). “Er is vandaag meer aanbod dan ooit voor wie te maken krijgt met rouw en verlies maar voor veel mensen is het een enorme zoektocht om het aanbod te vinden dat het beste past bij de eigen behoefte.” Community Verbinding in Verlies met een oplossing bieden voor die zoektocht. “We bieden een platform aan dat bruggen bouwt tussen de hulpverleners”, zegt An Hooghe, oprichter van de community. Ondertussen sloten al meer dan 200 hulpverleners uit Vlaanderen en Nederland zich aan bij de community. Het aanbod tijdens de community dagen is zowel gericht op startende mensen die graag op de hoogte gebracht worden van wat er leeft als op wie al lang in het vak zit. Rouwexperten zoals An Hooghe, Uus Knops en Lies Scaut geven lezingen en in de namiddag kunnen de aanwezigen deelnemen aan workshops rond specifieke thema’s. Op termijn komt er in Leuven ook een aanspreekpunt waar je informatie kan krijgen rond rouw en verlies.