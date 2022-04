Stad Leuven zet in op circulair bouwen

De klassieke manier van bouwen zorgt voor een enorme CO2-uitstoot, door de ontginning, verwerking en consumptie van materialen. “Daarom stelden we een actieplan voor circulair bouwen op. We hebben als overheid een cruciale rol in het stimuleren van hergebruik van bouwmaterialen en we kunnen voor een grote impact zorgen door stedelijke bouwprojecten en regelgeving aan te passen aan de circulaire principes. Met dit plan willen we de transitie naar deze manier van bouwen versnellen”, licht schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers (Groen) toe. “Gebruikte materialen of onderdelen kunnen bijvoorbeeld een tweede leven krijgen in een nieuw gebouw dankzij urban mining, waarbij we bruikbare materialen redden van de sloop. Architecten kunnen gebouwen zo ontwerpen dat ze gemakkelijk aanpasbaar zijn en aannemers kunnen kiezen voor materialen en onderdelen die later ook nog volledig gerecupereerd kunnen worden. Dit actieplan past perfect binnen onze ambitie om van Leuven een circulaire en klimaatneutrale stad te maken.”