Stad Leuven zet deuren open tijdens Open Bedrijvendag

Maakindustrie

Zoals elk jaar kan je in Leuven heel wat ontdekkingen doen op Open Bedrijvendag. Zo kan je bijvoorbeeld een rondleiding volgen in het stadhuis op de Grote Markt met als thema ‘werk’. Je kan ook kennismaken met Leuven MindGate, de organisatie die Leuven op de internationale kaart wil zetten als innovatiestad. Ook leuk: een testritje met een fullsuspension speedpedelec van ‘ASKA bikes’. “Tijdens Open Bedrijvendag kan je ook heel wat andere Leuvense bedrijven bezoeken. Zo kan je ook een kijkje nemen in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, Irish College, imec, eSaturnus, Nelson Labs, KU Leuven Campus Groep T en BENEO-Remy. Tenslotte kan je meer te weten komen over De Wissel, het begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen. Daarmee tonen we ook het sociale en warme ondernemerschap in de stad. Op de Grote Markt voor het stadhuis ontdek je trouwens hoe Flanders Make via hoogtechnologisch onderzoek bedrijven in de maakindustrie ondersteunt”, besluit Lalynn Wadera. Meer informatie over Open Bedrijvendag vind je op www.openbedrijvendag.be of www.leuven.be/open-bedrijvendag